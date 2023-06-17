İstanbul Havalimanı'nda Tatil Yoğunluğu

Öğrenciler ve öğretmenler için tatilin başlamasıyla İstanbul Havalimanı'nda sabah saatlerinden itibaren özellikle iç hatlar terminalinde hareketlilik arttı. Çocuklarıyla memleketlerine veya tatil beldelerine gitmek üzere gelen aileler ve öğretmenler İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu. Okulların kapanmasıyla hem yaz hem de Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcular dolayısıyla check-in kontuarları ve güvenlik noktalarında zaman zaman kuyruk oluştu.

YOLCULAR YÖNLENDİRİLDİ

"ÖĞRENCİLER İYİ BİR TATİL GEÇİRSİNLER"

İstanbul Havalimanı'ndan ailesiyle Van'a giden Merve Tongaç da, "Tatilde sürekli evde kalmayacağım, gezeceğim." dedi.