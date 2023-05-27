İstanbul Havalimanı'nda Hatay mutfağı tanıtıldı

'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen etkinlikte Hatay mutfağının öne çıkan lezzetleri tanıtıldı. TUM CEO'su Hüseyin Dönmez ve İGA CEO'su Kadri Samsunlu da etkinliğe katıldı.

İstanbul Havalimanı'nda, 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında Hatay'a ait lezzetler tanıtıldı. Dış hatlar terminalinde gerçekleşen etkinlikte yerli ve yabancı yolculara, Hatay mutfağının öne çıkan lezzetlerinden; zeytin salatası, humus, kısır, mütebbel, fellah köftesi, babagannuş, muhammara, ikram edildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleşen 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında Hatay mutfağının tanıtımı için İstanbul Havalimanı'nda etkinlik düzenlendi. Havalimanında yeme ve içme hizmeti sunan TUM adlı firmanın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe TUM CEO'su Hüseyin Dönmez, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın CEO'su Kadri Samsunlu ile davetliler katıldı.

Tadım etkinliğinde Ortadoğu, Akdeniz ve Anadolu mutfaklarının birleşimiyle kendine özgü bir karaktere sahip olan Hatay Mutfağının öne çıkan lezzetlerinden; zeytin salatası, humus, kısır, mütebbel, fellah köftesi, babagannuş, muhammara, künefe, hoşaf ikram edildi.

Etkinlikte konuşan Hüseyin Dönmez, "Hatay mutfağının önemli lezzetlerini dünya yolcularıyla buluşturmanın gururu içindeyiz" diye konuştu.

SAMSUNLU: AMACIMIZ MUTFAĞIMIZIN LEZZETLERİNİ TÜM DÜNYAYA TANITMAK

Kadri Samsunlu ise Türk mutfağını dünya yolcularına tanıtılmasının önemine değinerek, "İGA İstanbul Havalimanı, tüm dünyadan birçok yolcuya ev sahipliği yapıyor. Burada tattığı lezzeti ülkesinde anlatıyor. Bu bağlamda yolcularımıza Türk mutfağını tanıtan bu organizasyonun önemi büyük. Amacımız mutfağımızın lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak" ifadelerini kullandı.