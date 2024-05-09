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İstanbul Havalimanı'nda gövdesinin üzerine inen uçak bulunduğu yerden kaldırıldı

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İstanbul Havalimanı'nda gövdesi üzerine inen kargo uçağı, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Uçakta meydana gelen alevler ekipler tarafından söndürüldü ve olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul Havalimanı'nda gövdesinin üzerine inen uçak bulunduğu yerden kaldırıldı

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nda gövdesi üzerine inen kargo uçağı, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları'na ait kargo uçağı, ön iniş takımları açılmayınca gövdesi üzerine piste iniş yaptı. İniş sırasında sürtünmenin etkisiyle kısa süreliğine alevlere teslim olan uçak ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza kırım ve İGA İstanbul Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekibi yaptığı çalışmalarının ardından, önce uçakta bulunan yükler boşaltıldı ardından da kargo uçağı, çekici araçlarla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

İstanbul Havalimanı Ulaşım Güvenlik Havacılık Genel Dünya Güncel Haberler

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