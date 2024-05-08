İstanbul Havalimanı'nda gövdesinin üzerine inen uçağın kaldırılma çalışması devam ediyor

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nda gövdesi üzerine inen kargo uçağının ekipler tarafından kaldırılma çalışması devam ediyor.

İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları'na ait kargo uçağının ön iniş takımları açılmayınca gövde üzerine piste iniş yaptı. İniş sırasında sürtünmenin etkisiyle kısa süreliğine alevlere teslim olan uçak ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza kırım ve İGA İstanbul Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekibi(AFF)ekiplerinin uçağı kaldırma çalışması devam ediyor.