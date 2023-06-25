İstanbul Havalimanı'nda Bayram Yoğunluğu Devam Ediyor

İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk sürüyor. Bugün havalimanından bin 583 uçuş planlanırken, 254 bin 559 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor. İGA yetkilileri yoğunluk nedeniyle önlemler aldı.

Enver ALAS -İSTANBUL,DHA İSTANBUL Havalimanı'nda cuma günü mesai bitimiyle başlayan 9 günlük Kurban Bayramı tatili yoğunluğu sürüyor. Bugün havalimanından toplam bin 583 uçuş planlanırken, 254 bin 559 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Yaz sezonun getirdiği yoğunluğa bayram tatilinin de eklenmesiyle İstanbul Havalimanı'nda yolcu hareketliliği artarak devam ediyor. Yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA yetkilileri bir dizi önlem aldı. Zaman zaman check-in kontuarları ve güvenlik noktalarında kuyruklar oluşuyor.