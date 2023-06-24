İstanbul Havalimanı'nda Bayram Yoğunluğu Devam Ediyor

9 günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA yetkilileri bir dizi önlem aldı. Dün havalimanından bin 552 sefer düzenlenirken 246 bin 994 yolcu seyahat etti. Bugün ise havalimanından bin 510 uçuş planlanırken, 251 bin 737 yolcunun seyahat edeceği öğrenildi. Yarın ise 254 bin 559 yolcunun havalimanını kullanacağı ve 1583 uçuşun gerçekleştirilmesi planlanıyor.