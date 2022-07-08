İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu

İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı. Bugün tarihinin en yoğun gününü yaşaması beklenen İstanbul Havalimanı'nda yolcuların uçağını kaçırmaması için tüm önlemler alındı.

Açıldığı tarihten beri en yoğun uçuş ve yolcu sayısına bugün ulaşması beklenen İstanbul Havalimanı'nda yolcuların rahatı için her türlü önlemler alındı. Sabah erken saatlerden itibaren uçağa binmek için havalimanına gelen vatandaşlar duygularını anlattı.

Bayram tatilini memleketinde geçirecek olan Ömer Faruk Güllü, "İstanbul'dan Van'a gidiyoruz. Kurban Bayramı için gidiyoruz. Yoğunluk vardı ama biz bir ay önce bilet aldık. Bir ay önce kestirdiğimiz için bir sıkıntı yaşamadık. Girerken biraz yoğunluk vardı. Tüm halkın bayramını kutluyorum" dedi.

13 yılın ardından ilk kez memleketine gideceğini belirten Toprak Hano ise, "Ağrı'ya misafirliğe gidiyoruz. Tatile gidiyoruz gezmeye. Her şey yolunda. Biletimizi bir ay önce kestirdik bir sıkıntı yaşamadık. Güzel bir bayram bekliyoruz. 13 yıldır gitmedik memleketimize. Ailemizle gezeceğiz" dedi.

Havalimanına girişte sıkıntı yaşamadığını söyleyen Esra Keskin, "İstanbul'dan Mersin'e gidiyoruz Adana Havalimanı'na. Havalimanına girerken sıkıntı yaşamadık. Şimdilik rahat. Bayramda aile ziyaretine gidiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan İstanbul Havalimanı'ndan bugün bin 422 sefer ve 230 bin yolcunun geçmesi bekleniyor. Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların hava yolunu tercih etmesi nedeniyle biletler kısa sürede tükenirken, birçok vatandaş uçak bileti bulamadı. Hava yoluna yoğun ilgi nedeniyle İstanbul Havalimanı açıldığı günden beri en yoğun gününü bu gün yaşayacak. Bugün İstanbul Havalimanı'na bin 422 uçak iniş kalkış yaparken, 230 bin yolcu da havalimanından geçiş yapacak.

Otopark tamamen doldu

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında veya yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşların havalimanına arabalarıyla gelmesi İstanbul Havalimanı otoparkında yoğunluğa neden oldu. 8 bin 500 araç kapasiteli İstanbul Havalimanı otoparkında doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Genel