Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

İstanbul Havalimanı'nda 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Genel Haberleri

İstanbul Havalimanı'nda 19 Mayıs coşkuyla kutlandı İstanbul Havalimanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

İstanbul Havalimanı'nda 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından organize edilen etkinlikle kutlandı. Kutlamada bando takımı korteji, yerli ve yabancı yolculardan büyük ilgi görürken havalimanı personeliyle yolculara Türk bayrağı dağıtıldı. Bazı yolcular kutlamaları cep telefonlarıyla kaydetti. Havalimanındaki dış hatlar terminalinde bulunan İstanbul yazısının önünde fotoğraf çekiminin ardından kutlamalar devam etti. Öte yandan İstanbul Havalimanı'nda 19 Mayıs kutlamaları kapsamında tahta bacak, bando takımı, kurdele gösterisi ve 7 figürlü milli mücadele anıtı canlı heykeli yolcularla buluşacak.

İstanbul Seçim Sonuçları
İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2019
İstanbul Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Lokman Sarıkurt - Genel

Mustafa Kemal Atatürk İstanbul Havalimanı İstanbul Genel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title