İstanbul Havalimanı'na gelen turistler, Demirci çanları ile karşılanacak

DEMİRCİ, MANİSA (DHA) - BALKAN Savaşı sırasında Yunanistan'da esir düştükten sonra orada çan yapımını öğrenen 'Çancı Hafız'ın 3'üncü kuşak torunlarının Manisa Demirci'de ürettiği el yapımı çanlar, İstanbul Havalimanı'nın metro çıkış alanındaki viyadüğün alt yüzeyi için tasarlanan eseri belirlemek üzere açılan yarışmayı kazanan Betül Kotil'in 'Saya'nın Sesi' adlı eserinde kullanılacak. Ailesinin sadece çan yapım işiyle uğraştığını belirten Nevzat Çancı (56), "Ayasofya Camii'nin halılarının Demirci'den olmasının yanı sıra İstanbul Havalimanı'nda yine bizim Demirci'nin çanlarının yer alacak olması, bizleri gururlandırdı" dedi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan Çancı ailesinin çancılık serüveni, dedeleri 'Çancı Hafız'ın 1900'lü yılların başında Yunanistan'da esir düşmesinin ardından orada mesleği öğrenip, Manisa'nın Demirci ilçesine dönerek, oğullarına öğretmesiyle başladı. Sonraki kuşaklar da mesleği geliştirdi. Soyadlarını mesleklerinden alan ailenin hünerli elleriyle ürettiği çanlar, diğer ülkelerden de talep gördü. Aile, ürettiği çanları, dedelerinin esir düşerek mesleği öğrendiği Yunanistan'ın yanı sıra Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'a da satıyor.

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