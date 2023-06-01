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İstanbul Havalimanı'na 90. havayolu şirketi Qanot Sharq uçuşlarına başladı

İstanbul Havalimanı'na 90. havayolu şirketi Qanot Sharq uçuşlarına başladı

Turizm Haberleri

Özbekistan merkezli hava yolu şirketi Qanot Sharq, İstanbul-Semerkant seferlerine başladı ve İstanbul Havalimanı'na uçuş başlatan 90'ıncı havayolu oldu. İlk sefere şirketin genel müdürü de katıldı.

Özbekistan merkezli hava yolu şirketi Qanot Sharq, İstanbul-Semerkant seferlerine başladı. Özbekistan merkezli hava yolu şirketi Qanot Sharq İstanbul Havalimanı'na uçuş başlatan 90'ıncı havayolu oldu.

Qanot Sharq Havayolları Özbekistan'ın Semerkant şehrinden İstanbul Havalimanı'na HH-573 sefer sayılı Airbus 321 tipi uçakla 202 yolcusunu alarak saat 09.30 sıralarında geldi. İlk sefere şirketin genel müdürü Nosir Abdugafaruv da katıldı. İGA Kurumsal İlişkiler Direktörü Turgay Yaman, İstanbul Havalimanı rota geliştirme bölüm sorumlusu Maria Yıkılmaz, dış hatlar gelen yolcu katında yolcuları çiçeklerle karşıladı. Havayolu şirketi İstanbul Havalimanı ile Semerkant Havalimanı arası karşılıklı olarak haftada 3 sefer düzenleyecek. Seferler Airbus A321 tipi uçaklarla yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turizm

İstanbul Havalimanı Özbekistan İstanbul Turizm Haberler

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