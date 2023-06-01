İstanbul Havalimanı'na 90. havayolu şirketi Qanot Sharq uçuşlarına başladı

Özbekistan merkezli hava yolu şirketi Qanot Sharq, İstanbul-Semerkant seferlerine başladı ve İstanbul Havalimanı'na uçuş başlatan 90'ıncı havayolu oldu. İlk sefere şirketin genel müdürü de katıldı.