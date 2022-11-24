Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği İstanbul Havalimanı'na şehir merkezinden ulaşımı sağlamak isteyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. İstanbul Havalimanı Metrosu açıldı mı, ne zaman açılacak? diye sorular soruyorlar. Peki, İstanbul Havalimanı metrosu açıldı mı, yeni metro ne zaman açılacak? İstanbul Havalimanı Metrosu açıldı mı, ne zaman açılacak?

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İstanbul Havalimanı Metrosu ne zaman açılacak? Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği İstanbul Havalimanı Metrosunun açılışı için geri sayım sürüyor. Yeni havalimanını şehir merkezine bağlayacak olan M11 projesi, test aşamalarının tamamlanmasıyla birlikte hizmete açılacak. Peki İstanbul Havalimanı metrosu açıldı mı, yeni metro ne zaman açılacak? İstanbul Havalimanı Metrosu açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL HAVALİMANI METROSU AÇILDI MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlık ve ilgili kurumların 2023 bütçe görüşmelerinde İstanbul ulaşımını rahatlatacak projelerle ilgili bilgi verdi. Bakan Karaismailoğlu, "Başakşehir - Çam ve Sakura Şehir Hastanesi- Kayaşehir Metrosunun yakında açıyoruz. Kirazlı - Başakşehir hattının doğrudan Bakırköy İDO ile bağlantısını sağlayacak Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören–Bağcılar (Kirazlı) Metrosu'nu 2023 yılında hizmete alacağız." dedi ve İstanbul Havalimanı metrosunun açılış tarihini de belirtti.

İSTANBUL HAVALİMANI METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye'nin en hızlı metrosu unvanına sahip, dünyanın sayılı metrolarından olacak 37.5 km'lik Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun, Kağıthane-Havalimanı kesimini önümüzdeki günlerde, Gayrettepe-Kağıthane arasını ise 2023 yılı nisan itibarıyla işletmeye açacağız. 31,5 km'lik Küçükçekmece (Halkalı)-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun tamamını 2023 yılında bitirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI'NIN GÜZERGAHI NE?

Duraklar ve bağlantı noktaları şu şekilde:

Gayrettepe (M2 Yenikapı - Hacıosman Metro ve Zincirlikuyu Metrobüs Bağlantısı)

Kağıthane (M7 Mahmutbey - Mecidiyeköy Bağlantısı)

Hasdal

Kemerburgaz

Göktürk

İhsaniye

Uydu Terminali

İstanbul Havalimanı

Kargo Terminali

Arnavutköy-1

Arnavutköy-2

Fenertepe

Kayaşehir Merkez (M3 Kirazlı - Başakşehir Metro Bağlantısı)

Olimpiyat (M9 Bahariye - Olimpiyat Metro Bağlantısı)

Halkalı Stadı

Halkalı (M1B Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro ve Yüksek Hızlı Tren Bağlantısı)