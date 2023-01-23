Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı M11 Metro durakları hangileri? Merak ediliyor. İstanbul Havalimanı M11 Metro durakları hangileri? Sorusu yapılan açıklama ile birlikte yanıt buldu. Peki, İstanbul Havalimanı M11 Metro durakları hangileri? Kağıthane - İstanbul Havalimanı metrosu durakları!

İstanbul Havalimanı M11 Metro durakları hangileri? Sorusu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu dair merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilirken bir yandan da İstanbul Havalimanı M11 Metrosuna dair birçok detay açıklandı. Peki, İstanbul Havalimanı M11 Metro durakları hangileri? Kağıthane - İstanbul Havalimanı metrosu durakları!

İSTANBUL HAVALİMANI M11 METRO DURAKLARI HANGİLERİ?

Metro hattının ilk ay ücretsiz hizmet vereceğini belirten Erdoğan, "Metro hattı 1 ay süreyle ücretsiz olarak istifade edilecek." ifadelerini kulandı. 22 Ocak Pazar günü hizmete giren metro hattında 8 istasyonun yer alıyor ve metro hattı sayesinde Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşılabilecek.

İstanbul Havalimanı M11 Metro durakları ise şu şekildedir;

Gayrettepe, Kağıthane, Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk, İhsaniye, İstanbul Havalimanı.

KAĞITHANE-İSTANBUL HAVALİMANI METROSU KAÇ TL?

Vatandaşların ücret konusundaki merakını gideren Bakan, "İstanbul Havalimanı Metro ücreti, metrobüs ücretiyle aynı olacak. Kısa mesafe 9,90 TL olacak, havalimanı ise 12 TL olacak. Uzunluğuna göre ücretlendirilecek. Öğrenciler de bu ücretin yarısını ödeyecek. Burada hem İstanbulkart hem Türkiyekart hem de kredi kartı ile ödeme yapılabilecek. Turnikeler buna uygun yapıldı." ifadelerini kullandı.