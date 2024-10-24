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İstanbul Havalimanı (IGA) turuncu alarm mı?

İstanbul Havalimanı (IGA) turuncu alarm mı?
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ)'a yapılan terör saldırısının ardından Türkiye'deki tüm havalimanlarında muhtemel terör saldırılarına ilişkin turuncu alarm verildi. Alarmın nedeni ve sonuçları hakkında resmi açıklama bekleniyordu. Yetkililerden açıklama geldi.

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmesinin ardından Türkiye geneli güvenlik önlemleri arttırıldı. Vatandaşlar, turuncu alarmın nerelerde olduğunu merak ediyor. Havalimanı giriş ve çıkışlarında sorun olacak mı sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, İstanbul Havalimanı turuncu alarm mı? Detaylar haberimizde...

İSTANBUL HAVALİMANI TURUNCU ALARM MI?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ)'a yapılan terör saldırısının ardından Türkiye'deki tüm havalimanlarında muhtemel terör saldırılarına ilişkin turuncu alarm verildi. Havalimanı giriş çıkışlarında yolcular ve araçlar hassas şekilde aranıyor.

İstanbul Havalimanı (IGA) turuncu alarm mı?

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Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm

Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm
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