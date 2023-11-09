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İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Oldu

İstanbul Havalimanı, 30 Ekim-5 Kasım tarihlerinde günlük ortalama 1283 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Londra Heathrow, Paris Charles de Gaulle, Frankfurt ve Amsterdam Schiphol havalimanları da yoğunluk listesinde yer aldı.