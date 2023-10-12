İstanbul Havalimanı, 2-8 Ekim tarihleri arasında günlük ortalama bin 435 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Amsterdam Schiphol, Paris Charles de Gaulle, Frankfurt ve Londra Heathrow havalimanları da yoğunluk listesinde yer aldı.

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Oldu

Türkiye'nin dünyaya açılan en büyük kapılarından biri olan İstanbul Havalimanı 2-8 Ekim'de günlük ortalama bin 435 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 2 -8 Ekim tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı. Rapora göre, İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 435 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

Avrupa'nın en büyük havalimanlarını geride bırakan İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama bin 419 uçuşla Amsterdam Schiphol, bin 335 uçuşla Paris Charles de Gaulle, bin 332 uçuşla Frankfurt, bin 318 uçuşla Londra Heathrow havalimanları izledi. Antalya Havalimanı 883 günlük uçuş ortalaması ile en yoğun havalimanları arasında 9'uncu sırada yer aldı. - İSTANBUL