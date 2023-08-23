İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Oldu

İstanbul Havalimanı, 14-21 Ağustos'ta günlük ortalama 1517 uçuşla Amsterdam Schiphol ve Charles de Gaulle havalimanlarını geride bırakarak Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı, 14-21 Ağustos'ta günlük ortalama 1517 uçuşla Amsterdam Schiphol ve Charles de Gaulle havalimanlarını geride bırakarak Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın 14-21 Ağustos tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı. Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1517 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1368 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1338 uçuşla Paris Charles de Gaulle havalimanları izledi. - İSTANBUL