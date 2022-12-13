İstanbul hava durumu! İstanbul yağmur ne zaman duracak?

Hafta sonu planı yapmak isteyen vatandaşlar hava durumunu merak ediyor Yeni haftaya şiddetli lodos ve sağanak yağışla ile geçiren İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak? İstanbul yağmur ne zaman duracak? İstanbul'da hafta sonu yağmur yağacak mı? sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur ne zaman duracak? İşte konu hakkında merak edilenler...

Bu hafta hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu hafta hava sıcaklıkları düşerkenhafta sonu hava durumu raporları araştırılıyor. Vatandaşlar internette en çok "İstanbul hava durumu! Bu hafta yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? İstanbul hava durumu! İstanbul meteoroloji" gibi soru ve konuları araştırmakta. Peki, İstanbul'da yağmur ne zaman duracak? Meteoroloji 10 günlük hava durumu: İstanbul'da hafta sonu yağmur yağacak mı? Detaylar haberimizde...

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul şehrinde 13 Aralık 2022 Salı günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 12 dereceyi gösteriyor. 14 Aralık 2022 Çarşamba günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 11 derece olacağı tahmin edilmekte. 15 Aralık 2022 Perşembe günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 14 dereceyi gösterecek. 16 Aralık 2022 Cuma günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 19 dereceyi bulacak. 17 Aralık 2022 Cumartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 19 dereceyi gösterecek.