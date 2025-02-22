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İSTANBUL HAVA DURUMU: İstanbul'da kar yağacak mı? 23 Şubat Pazar İstanbul hava durumu

İSTANBUL HAVA DURUMU: İstanbul'da kar yağacak mı? 23 Şubat Pazar İstanbul hava durumu
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Haberler
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İstanbul'da 23 Şubat Pazar gününün hava durumu, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, şehirde soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Peki, 23 Şubat'ta İstanbul'da sıcaklıklar nasıl olacak? İstanbul'da kar yağacak mı? İşte, İstanbul hava durumu ve detaylar…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da sıcaklıkları düşürmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, 23 Şubat 2025 Pazar günü İstanbul'da soğuk ve karlı hava etkisini sürdürecek. Peki, 23 Şubat'ta İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da kar yağacak mı? İşte, İstanbul için güncel hava durumu tahminleri…

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, şehir genelinde soğuk hava etkisini sürdürecek. Hava sıcaklıklarının en düşük -3°C, en yüksek 4°C seviyelerinde olması beklenirken, gün boyunca yoğun bulutlu bir hava hakim olacak. Ayrıca, yer yer kar yağışı ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceğini ve kar yağışının pazartesi gününe kadar aralıklarla devam edebileceğini duyurdu. Yetkililer, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

İSTANBUL HAVA DURUMU: İstanbul'da kar yağacak mı? 23 Şubat Pazar İstanbul hava durumuİstanbul'da hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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