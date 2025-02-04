İstanbul hava durumu | 5 Şubat İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

İstanbul'da 5 Şubat'ta hava nasıl olacak? Yağmur ve kar bekleniyor mu? İstanbul hava durumu tahminlerine göre, 5 Şubat İstanbul'da yağışlı ve soğuk bir gün olacak. Peki, gün içinde sıcaklık kaç derece olacak ve yağışlar ne kadar sürecek? İşte İstanbul günlük hava durumu ve 5 günlük hava tahmini detayları…

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Akom ise İstanbul'a yoğun kar yağışı için saat verdi. Bugün 7 derece civarında seyredecek sıcaklıkların gece saatlerinden itibaren 4 derece ve altına kar değerlerine gerileyeceğini duyuran AKOM, kar yağışının yer yer kuvvetli şekilde cuma günü sabahına kadar devam edeceğini duyurdu.

5 Şubat Çarşamba: Yağmur veya kar sağanağı bekleniyor. Gündüz sıcaklık 6°C, gece ise 1°C'ye kadar düşecek.

6 Şubat Perşembe: Bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 5°C, en düşük 2°C olacak.

7 Şubat Cuma: Kısa süreli sağanak yağışlar etkili olabilir. Gün içinde sıcaklık 6°C, gece ise 3°C olacak.

8 Şubat Cumartesi: Zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklık 7°C ile 4°C arasında değişecek.

9 Şubat Pazar: Hafif yağmurlu bir gün bekleniyor. En yüksek sıcaklık 6°C, en düşük 3°C olacak.

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İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, İstanbul'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde: