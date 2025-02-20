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İSTANBUL HAVA DURUMU: 21 Şubat İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul 5 günlük hava durumu tahmini

İSTANBUL HAVA DURUMU: 21 Şubat İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul 5 günlük hava durumu tahmini
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21 Şubat 2025 Cuma günü İstanbul'da hava durumu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, şehirde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürecek. Peki, 21 Şubat'ta İstanbul'da sıcaklıklar nasıl olacak? Kar veya yağmur bekleniyor mu? İşte, İstanbul için güncel hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da sıcaklıkların düşmesine neden oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, 21 Şubat 2025 Cuma günü İstanbul'da aralıklı kar yağışı bekleniyor. Peki, 21 Şubat İstanbul'da hava durumu nasıl? 21 Şubat Cuma günü İstanbul'da kar yağacak mı? İşte, detaylar…

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son tahminlerine göre, İstanbul'da soğuk hava dalgası etkisini göstermeye devam edecek. Gün içerisinde hava sıcaklıklarının en düşük -1°C, en yüksek 2°C seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı öne sürülürken zaman zaman yerel sağanak yağışların görülebileceği belirtiliyor.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

İSTANBUL HAVA DURUMU: 21 Şubat İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul 5 günlük hava durumu tahminiİstanbul hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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