İSTANBUL HAVA DURUMU |12 Şubat Çarşamba İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul haftalık hava durumu!

Türkiye genelinde etkili olan kış koşulları, İstanbul'da da hava sıcaklıklarını düşürmeye devam ediyor. Özellikle kar yağışı ve buzlanma riskinin artmasıyla birlikte, vatandaşlar dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek istiyor. 12 Şubat Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporları, İstanbul'da hava durumunun nasıl olacağını ortaya koyuyor. Peki, 12 Şubat İstanbul'da hava durumu nasıl? İstanbul'da kar yağacak mı? İşte, detaylar…

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, 12 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da hava soğuk ve yağışlı olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrederken, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olabilir. Gün içinde yer yer sağanak yağmur ve karla karışık yağmur beklenirken, gece saatlerinde sıcaklıkların daha da düşmesi ve don ile buzlanma riskinin oluşması tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

İstanbul 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde:

İstanbul için güncel hava durumu tahmini