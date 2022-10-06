Lastiği patlayan THY uçağında 105 yolcu ve 6 mürettebat olduğu öğrenildi

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Hatay seferini gerçekleştiren tarifeli uçağının iniş sırasında lastiğinin patlaması üzerine itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği uçaktaki yolcular sorunsuz şekilde tahliye edildi. Uçakta 105 yolcu ve 6 mürettebat olduğu öğrenildi.

THY'nin Hatay'a gitmek üzere gece saatlerinde İstanbul'dan havalanan TK2256 sefer sayılı tarifeli uçağının Hatay Havalimanı'na inişi sırasında tekeri patladı. Sürtünme nedeniyle uçağın iniş takımlarından birinde aşırı ısınma meydana geldi. Kısa sürede içerisinde uçağın yanına gelerek acil müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, soğutma işlemi gerçekleştirdi. Bu sırada uçakta bulunan 105 yolcu ile iki kokpit ve 4 kabin memuru sorunsuz şekilde tahliye edildi.

"Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "TK2256 sefer sayılı İstanbul (IST)-Hatay (HTY) seferinde uçağımızın iniş sırasında lastiği patlamıştır. Bu patlamaya bağlı olarak uçağın iniş takımlarından birinde aşırı ısınma meydana gelmiş ve itfaiye ekipleri iniş sonrası duruma hızlı şekilde müdahale ederek soğutmayı sağlamışlardır. Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Sağlık durumlarında bir sorun yoktur" dedi.

Uçağı pistten kaldırma çalışmaları sürüyor

Öte yandan TC-JVN kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının pistten alınma çalışmaları sürüyor. Bu nedenle Hatay meydanda 7 Ekim saat 00.00'a kadar notam yayınlandığı öğrenildi. - İSTANBUL