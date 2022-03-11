Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yerler kapatılmıştı. Kapatılan yerler arasında pazar yerleri de var mı merak edildi. Peki, İstanbul Halk Pazarı açık mı, kurulmadı mı? 11 Mart Cuma pazarı neden kurulmadı, pazarlar neden yok? Semt pazarları açık mı? İşte bilgiler...

İSTANBUL HALK PAZARLARI (SEMT PAZARI) AÇIK MI, KAPALI MI?

Normalde her hafta açık olan halk pazarları bazı ilçelerde bu hafta yoğun kar yağışı nedeniyle kurulmadı. Örneğin Güngören'deki Cuma pazarı bu hafta tamamen açılmadı, pazarın büyük bir bölümü kapalıydı. Semt pazarlarının haftaya tekrar kurulması bekleniyor.

SEMT PAZARLARI NEDEN KURULMADI?

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün semt pazarları kurulmadı.

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