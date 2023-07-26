İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına zam geldi. Yeni tarifeye göre değişen fiyatlarına ardından vatandaşlar arama motorlarında İstanbul Halk Ekmek zam mı geldi? Halk Ekmek ne kadar zam geldi? 2023 Güncel Halk Ekmek fiyatları araması yaptı. İşte detaylar...

İstanbul Halk Ekmek zam mı geldi? Halk Ekmek ne kadar zam geldi? 2023 Güncel Halk Ekmek fiyatları merak ediliyor. Son dönemde gıdadan akaryakıta birçok ürünün fiyatı artarken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Halk Ekmek'in fiyatlarına da zam geldi. Peki, İstanbul Halk Ekmek zam mı geldi? Halk Ekmek ne kadar zam geldi? 2023 Güncel Halk Ekmek fiyatları!

İSTANBUL HALK EKMEK ZAM MI GELDİ?

İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına zam geldi. Yeni tarifeye göre; 200 gram normal ekmek 5 liradan, 400 gram tam buğday ekmeği ve 670 gram tost ekmeği 20 liradan satılacak. Zamlı fiyatlar 28 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

TAM BUĞDAY EKMEĞİ NE KADAR?

500 gram organik tam buğday ekmeğinin fiyatı 25, 400 gram tam buğday ekmeğinin fiyatı ise 20 liraya çıktı.

HAMBURGER EKMEĞİ 18.50 LİRA

670 gram tost ekmeğinin fiyatı 20 liraya yükselirken, 350 gram 6 adet hamburger ekmeğinin fiyatı ise 18.50 lira oldu.

İşte Halk Ekmek'in yeni tarifesi: