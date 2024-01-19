İstanbul hafta sonu yağmurlu mu, fırtına mı var 20-21 OCAK?

İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına etkili olacak. İstanbul Valiliği, fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini duyurdu. Peki, İstanbul hafta sonu yağmurlu mu, fırtına mı var?

İSTANBUL HAFTA SONU YAĞMURLU MU, FIRTINA MI VAR?

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Paylaşımda, fırtınadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

PAZAR GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: " Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren batısında kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazar günü (21.01.2024) günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.Marmara'da rüzgarın, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazartesi günü (22.01.2024) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. "