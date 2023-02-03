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İstanbul hafta sonu kar yağacak mı? Cumartesi, Pazar günü İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul kar ne zaman yağacak?

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İstanbul hafta sonu kar yağacak mı? Cumartesi, Pazar günü İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul kar ne zaman yağacak?

Kış ayına girmemizle beraber herkesin aklında olan İstanbul kar ne zaman yağacak? sorusu gündemde yer alıyor. Ülkemizin doğu kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından İstanbul'da kar yağışının zamanı merak edildi. Peki, İstanbul hafta sonu kar yağacak mı? Cumartesi, Pazar günü İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul kar ne zaman yağacak?

İstanbul hafta sonu kar yağacak mı? sorusu merak ediliyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamasının ardından vatandaşlar İstanbul hafta sonu kar yağacak mı? Cumartesi, Pazar günü İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul kar ne zaman yağacak? sorularını araştırdı. Detaylar haberimizde.

İSTANBUL HAFTA SONU KAR YAĞACAK MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, mega kent için kar uyarısı yaptı. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Vali Yerlikaya, hafta sonu kar yağışının beklendiğini söyledi. Vali Yerlikaya, "Kıymetli Hemşehrilerim, 16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da; Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmurbeklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım! Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul hafta sonu kar yağacak mı? Cumartesi, Pazar günü İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul kar ne zaman yağacak?

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Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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