İstanbul GÜNGÖREN elektrik kesintisi listesi! 20 Ağustos 2022 Güngören ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Güngören İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ATATÜRK, MENEKŞE, ŞAHİN sk bölgelerinde 20/08/2022 10:30:00 - 20/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-08-20 10:30:00 2022-08-20 12:00:00

İstanbul Güngören İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah BARBAROS HAYRETTİN, ENGİN, MALAZGİRT, NAZLI, OĞUZHAN, PİYALE sk bölgelerinde 20/08/2022 09:30:00 - 20/08/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-08-20 09:30:00 2022-08-20 11:00:00

İstanbul Güngören İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AYAZMA, BEDRETTİN, GEÇİT, KATMERCİ, MANOLYA, SARDUNYA, TATLISU, YAYLA, YEŞİLOVA, YEŞİM, ÇİNÇİNDERE, ŞEBBOY sk bölgelerinde 20/08/2022 14:00:00 - 20/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-08-20 14:00:00 2022-08-20 16:00:00

İstanbul Güngören İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah AKASYA, AKÇAAĞAÇ, AKÇAY, ARDIÇ, FATİH, IHLAMUR, KALENDER, KARADAL, KAYALAR, KIZILAĞAÇ, KİRAZ, PELİT, SAVUR, SEDİR, UZUN, YÜKSEL, ZAKKUM sk bölgelerinde 20/08/2022 13:00:00 - 20/08/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-08-20 13:00:00 2022-08-20 15:00:00

İstanbul Güngören İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DUMLUPINAR, GEÇİT, KAYNAK, MANOLYA, SEMİZ, TATLISU, YETKİN, YEŞİLOVA, YÖNETİCİ, ÇİNÇİNDERE, İMECE sk bölgelerinde 20/08/2022 10:00:00 - 20/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-08-20 10:00:00 2022-08-20 12:00:00

İstanbul Güngören İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah FATİH, KASIM sk bölgelerinde 20/08/2022 10:00:00 - 20/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-08-20 10:00:00 2022-08-20 17:00:00

İstanbul Güngören İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah DEFNE, KESTANE, MEHMET AKİF ERSOY, TAFLAN, ŞİMŞİR sk bölgelerinde 20/08/2022 02:00:00 - 20/08/2022 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-08-20 02:00:00 2022-08-20 06:00:00