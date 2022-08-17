İstanbul GÜNGÖREN elektrik kesintisi listesi! 17 Ağustos 2022 Güngören ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

17 Ağustos 2022 Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. 17 Ağustos 2022 Çarşamba İstanbul Güngören ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

İstanbul Güngören ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Güngören elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 17 Ağustos 2022 Çarşamba sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Güngören ilçesinde 17 Ağustos 2022 Çarşamba tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Güngören İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah MARMARA, OKUL, PARLAR sk bölgelerinde 17/08/2022 09:30:00 - 17/08/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-08-17 09:30:00 2022-08-17 11:00:00 İstanbul Güngören İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah SOĞANLI, ÖZGÜR sk / MERKEZ mah ABDİ İPEKÇİ, ALTIN BAKKAL, ARI, BAYRAMPAŞA, ERHAN, HIZAL, KARINCA, SAKIZ, SOKULLU MEHMET PAŞA, SÖĞÜTLÜ ÇEŞME, UZUN HASAN, YÜKSELEN, ÇOKÜNLÜ, ÜNLÜ, İRFAN, İSKENDER sk bölgelerinde 17/08/2022 09:00:00 - 17/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-08-17 09:00:00 2022-08-17 17:00:00 İstanbul Güngören İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah FİDAN, GÜLSEVER, SAVAŞ, ÇAM, ÇINAR sk bölgelerinde 17/08/2022 02:00:00 - 17/08/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-08-17 02:00:00 2022-08-17 06:00:00 İstanbul Güngören İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah FİDAN, GÜLDALI, GÜLSEVER, LİMON, SELVİ, ÇAM, ÇINAR sk bölgelerinde 17/08/2022 00:00:00 - 17/08/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-08-17 00:00:00 2022-08-17 03:00:00

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