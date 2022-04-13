İstanbul GÜNGÖREN elektrik kesintisi listesi! 13 Nisan 2022 BEDAŞ Güngören ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Güngören ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 13 Nisan 2022 Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Güngören elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 13 Nisan 2022 Çarşamba sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Güngören ilçesinde 13 Nisan 2022 Çarşamba tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Güngören İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ESNAF, GAZİ OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 13/04/2022 09:00:00 - 13/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-13 09:00:00 2022-04-13 11:00:00

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com - Gündem