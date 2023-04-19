İstanbul güneş videosu İZLE! İstanbul güneşe ne oldu? İstanbul'da güneş neden yok oldu?

Akşam saatlerinde yağmurlu bir havanın etkisine giren İstanbul'da ender rastlanan bir doğa olayına tanık olundu. Birçok kişi güneşin neden gözden kaybolduğunu anlamak için konuya ilişkin araştırmalar gerçekleştiriyor. İşte İstanbul güneş videosu İZLE! Peki, İstanbul güneşe ne oldu? Güneş neden yok oldu?

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Serin ama güneşli bir gün geçiren İstanbullular akşam saatlerinde şiddetli bir sağanak yağmurla karşılaştı. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde başlayan sağnak yol durumunu da kötü etkiledi. İşte İstanbul güneş videosu İZLE! Peki, İstanbul güneşe ne oldu? Güneş neden yok oldu?

İSTANBUL GÜNEŞ VİDEOSU İZLE

Yağmur ve trafikle boğuşan İstanbullular bir de ender rastlanan doğa olayına tanık oldu. 7 kilometrelik bir bulut 5 dakika içinde güneşi kapattı. Bir anda ortalığın karanlığa bürünmesi ile panik havası yaşandı.

İSTANBUL'DA GÜNEŞ NEDEN YOK OLDU?

İstanbul üzerinden geçen 7 kilometre kalınlığında bir bulut henüz güneş batmadan şehri karanlığa boğdu.