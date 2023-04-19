Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul güneş videosu İZLE! İstanbul güneşe ne oldu? İstanbul'da güneş neden yok oldu?

Gündem Haberleri

Akşam saatlerinde yağmurlu bir havanın etkisine giren İstanbul'da ender rastlanan bir doğa olayına tanık olundu. Birçok kişi güneşin neden gözden kaybolduğunu anlamak için konuya ilişkin araştırmalar gerçekleştiriyor. İşte İstanbul güneş videosu İZLE! Peki, İstanbul güneşe ne oldu? Güneş neden yok oldu?

Serbest piyasada döviz açılış fiyatlarıSerbest piyasada döviz açılış fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınına katıldı: (5)Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınına katıldı: (5)
Nenad Bjelica: Trabzonspor'un geleceği daha iyi olsun diye buradayımNenad Bjelica: Trabzonspor'un geleceği daha iyi olsun diye buradayım

Serin ama güneşli bir gün geçiren İstanbullular akşam saatlerinde şiddetli bir sağanak yağmurla karşılaştı. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde başlayan sağnak yol durumunu da kötü etkiledi. İşte İstanbul güneş videosu İZLE! Peki, İstanbul güneşe ne oldu? Güneş neden yok oldu?

İSTANBUL GÜNEŞ VİDEOSU İZLE

Yağmur ve trafikle boğuşan İstanbullular bir de ender rastlanan doğa olayına tanık oldu. 7 kilometrelik bir bulut 5 dakika içinde güneşi kapattı. Bir anda ortalığın karanlığa bürünmesi ile panik havası yaşandı.

İSTANBUL'DA GÜNEŞ NEDEN YOK OLDU?

İstanbul üzerinden geçen 7 kilometre kalınlığında bir bulut henüz güneş batmadan şehri karanlığa boğdu.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

İstanbul Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title