İstanbul'da suya yüzde 13 zam geldi. Yapılan zammın ardından güncel fiyatlar ne kadar oldu merak edildi. Peki, İstanbul'da güncel su fiyatları kaç TL? İstanbul'da suyun litresi ne kadar, kaç metreküpe kaç zam var? İşte detaylar...

İBB Meclisi'nin haziran ayı oturumlarının ikinci birleşiminde İSKİ'nin olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda İSKİ'nin suya zam teklifi görüşüldü. Peki, İstanbul güncel su fiyatları ne kadar 2023? İstanbul'da suya zam mı geldi, kaç TL zam yapıldı? İşte zam oranları...

İSTANBUL'DA SUYA ZAM MI GELDİ 2023?

İstanbul'da suya zam geldi. Konutta birinci kademede 14,61 TL olan tarife, yaklaşık yüzde 13'lük zam ile 16,50 TL'ye yükseltildi.

İSTANBUL'DA GÜNCEL SU FİYATLARI NE KADAR 2023?

İSKİ, konut ve iş yerlerinde kademe kademe yüzde 15 ile yüzde 52.44 arasında değişen oranlarda zam istedi. Konutlarda 0-12 metreküp arasındaki kademenin 14.61 TL olan birim fiyatının yüzde 14.99 zam ile 16.80 TL'ye, 13-24 metreküp arası kademenin 21.95 TL olan birim fiyatının yüzde 18.22 zam ile 25.95 TL'ye 25 metreküp ve üzerinin 21.95 TL olan birin fiyatının yüzde 52.39 zam ile 33.45 TL'ye çıkması önerildi. En yüksek zam, iş yeri ve organize sanayi bölgeleri için yüzde 52.44 istendi.

İSKİ'nin teklifi mecliste revize edildi. CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı yeni teklifini açıkladı. Konutlarda 0-15 metreküp arası 1. kademenin birim fiyatının 16.50 TL'ye, 15-30 metreküp arası ikinci kademenin birim fiyatının 23.75 TL'ye, 30 ve üzeri metreküp üzere 3.kademe birim fiyatının 32.34 TL'ye çıkarılması önerildi. Zamlı tarife oy birliği ile kabul edildi.