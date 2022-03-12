İstanbul giriş çıkış yasak mı? SON DURUM! İstanbul'a girişler kapandı mı? İstanbul'a giriş çıkış neden yasak?

İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul giriş çıkış yasak mı, Sibirya bölgesinden geldiği belirtilen soğuk hava dalgası Aybar'ın Marmara bölgesinde büyük bir kar yağışına neden olacağı belirtilmişti. Bu haberlerin ardından başta Meteoroloji olmak üzere birçok kurum ve uzman, konuyla ilgili açıklamada bulunarak vatandaşları kuvvetli kar yağışına karşı uyardı. Peki, İstanbul giriş çıkış yasak mı? İstanbul'a giriş çıkış neden yasak? İstanbul'a girişler kapandı mı? İşte yanıtı...

İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞ YASAK MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen yağışa karşı tır ve kamyonların İstanbul'a girişinin saat 04.00'dan itibaren yasaklandığını açıkladı. Yerlikaya, seyir halindeki kamyonların en yakın park alanında durmaları gerektiğini belirtti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, etkisini artırması beklenen kar yağışıyla ilgili yeni tedbirleri sosyal medya hesabından vatandaşlarla paylaştı. Buna göre beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle Trakya ve Anadolu istikametinden İstanbul'a seyir halinde olan kamyonların saat 04.00'dan itibaren İstanbul'a girişi yasaklandı.

"EN YAKIN PARK YERİNE GİRMELERİNİ İSTİYORUZ"

Seyir halindeki kamyon sürücülerine çağrıda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Hareket halindeki tır ve kamyonların bulundukları yere en yakın park alanı ya da Otoyol Hizmet Tesisleri'nde (OHT) beklemeleri gerekmektedir. Sürücülerimizin bu kurallara riayet etmeleri önemle duyurulur" dedi.

OTOGARLARDAN OTOBÜS ÇIKIŞLARI DURDURULDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı bir başka paylaşımda da Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin çıkışların durdurulduğunu ifade etti.

CUMARTESİ 18.00 İLE PAZAR 06.00 ARASINA DİKKAT

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışının cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı geçebileceğini ifade etti.

AFAD: ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), soğuk ve yağışlı havanın başta İstanbul olmak üzere, 37 ilde etkili olacağını belirterek, il AFAD merkezlerinin teyakkuz durumuna geçirildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması istendi.

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