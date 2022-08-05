İstanbul Gelişim Üniversitesi Taban Puanları 2022
İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce İstanbul Gelişim Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor.
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İstanbul Gelişim Üniversitesi taban puanları 2022 yılında da her sene olduğu gibi değişmekte. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce İstanbul Gelişim Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor. İşte, İstanbul Gelişim Üniversitesi taban puanları....
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022
İstanbul Gelişim Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları, yerleşme ve kayıt istatistiklerinin yanı sıra yerleşenler hakkında bilgiler YÖK'ün sitesinde yer almaktadır.
İstanbul Gelişim Üniversitesi bölümleri taban puanları için tıklayınız.
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
- Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Çocuk Gelişimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Dil ve Konuşma Terapisi (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Diş Hekimliği (%25 İndirimli) (Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli))
- Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu))
- Diş Hekimliği (Ücretli) (Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli))
- Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Ekonomi ve Finans (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
- Elektronik Ticaret ve Yönetimi (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
- Ergoterapi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Ergoterapi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Havacılık Elektrik ve Elektroniği (%25 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Ücretli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Havacılık Yönetimi (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Havacılık Yönetimi (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Havacılık Yönetimi (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Hemşirelik (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- İç Mimarlık (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- İç Mimarlık (Burslu) (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- İletişim ve Tasarımı (Burslu) (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
- İşletme (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İşletme (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Lojistik Yönetimi (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Lojistik Yönetimi (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Mekatronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
- Mekatronik Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
- Mimarlık (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
- Mimarlık (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
- Odyoloji (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Odyoloji (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Perfüzyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Perfüzyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (%25 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Reklamcılık (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Reklamcılık (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Sağlık Yönetimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Sosyal Hizmet (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Sosyoloji (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Sosyoloji (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Turizm Rehberliği (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Turizm Rehberliği (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uçak Bakım ve Onarım (%25 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Uçak Bakım ve Onarım (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Uçak Bakım ve Onarım (Ücretli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Uçak Mühendisliği (%25 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
- Uçak Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
- Uçak Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
- Uçak Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
- Uçak Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
- Uçak Mühendisliği (Ücretli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (%25 İndirimli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (Ücretli) (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)
- Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)