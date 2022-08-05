İstanbul Gelişim Üniversitesi taban puanları 2022 yılında da her sene olduğu gibi değişmekte. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce İstanbul Gelişim Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor. İşte, İstanbul Gelişim Üniversitesi taban puanları....

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

İstanbul Gelişim Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları, yerleşme ve kayıt istatistiklerinin yanı sıra yerleşenler hakkında bilgiler YÖK'ün sitesinde yer almaktadır.

İstanbul Gelişim Üniversitesi bölümleri taban puanları için tıklayınız.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ