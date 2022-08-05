İstanbul Gedik Üniversitesi bölümleri merak ediliyor. Üniversite tercih döneminin başlaması ile birlikte üniversite adayları üniversitelerin bölümlerini araştırmaya başladı. İstanbul Gedik Üniversitesi bölümleri de en çok araştırılan üniversiteler arasında yer aldı. İşte, İstanbul Gedik Üniversitesi lisans/önlisans bölümleri haberimizde...

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Çocuk Gelişimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)

Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli))

Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))

Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fakültesi (Ücretli))

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)

Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Mekatronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Mekatronik Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Mimarlık (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)

Psikoloji (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İSTANBUK GEDİK ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

MİSYON

Bilimsel bilgiyi, insan, doğa ve teknoloji bütünselliği içinde kullanarak evrensel değerler üretebilen eğitim ve araştırma üniversitesi olmak.

VİZYON

Seçkin öğretim kadrosu ile geleceği şekillendirebilecek bireyleri sürdürülebilir eğitim programları ile yetiştiren yenilikçi, fark yaratan, değer üreten, mükemmeliyetçi küresel bir üniversite olmak.

TEMEL DEĞERLER