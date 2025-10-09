İstanbul GAZİOSMANPAŞA su kesintisi! 9-10 Ekim İSKİ Gaziosmanpaşa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Gaziosmanpaşa su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Gaziosmanpaşa ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Ekim İstanbul Gaziosmanpaşa su kesintisi saatleri...
Gaziosmanpaşa su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Ekim günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Ekim İstanbul su kesintisi saatleri...
GAZİOSMANPAŞA SU KESİNTİSİ
İSKİ Gaziosmanpaşa su kesintisi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: SARIGÖL MAH.
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 09.10.2025 15:56:35
Tahmini Bitiş Tarihi: 9.10.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185