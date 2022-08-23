İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 23 Ağustos 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

23 Ağustos 2022 Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. 23 Ağustos 2022 Salı İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 23 Ağustos 2022 Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 23 Ağustos 2022 Salı sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde 23 Ağustos 2022 Salı tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Gaziosmanpaşa İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 607. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah AKASYALAR, ALAADDİN TOPUZ, DAMLALAR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLLER, HANIMELLER, MİNE, NERGİSLER, ORKİDELER, SÖĞÜTLÜ, VEFA POYRAZ, ÇINARLI sk bölgelerinde 23/08/2022 00:05:00 - 23/08/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-08-23 00:05:00 2022-08-23 06:00:00

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