İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 20 Ağustos 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

20 Ağustos 2022 Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. 20 Ağustos 2022 Cumartesi İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 20 Ağustos 2022 Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 20 Ağustos 2022 Cumartesi sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde 20 Ağustos 2022 Cumartesi tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Gaziosmanpaşa İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1056. sk / ŞEMSİPAŞA mah ŞEHİT ALİ KÖSE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2508. sk / MALKOÇOĞLU mah MAHMUTBEY, NAMIK KEMAL sk / İSMETPAŞA mah 101., 105., 126., 81., 86., 87., 88., 89., 91., 92., 94., 95., 96., 97., 98., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 20/08/2022 10:00:00 - 20/08/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-08-20 10:00:00 2022-08-20 14:00:00 İstanbul Gaziosmanpaşa İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah CANAN, GÜLLÜ, MENEKŞE sk / SARIGÖL mah ADA, ADA ARALIĞI, AY, BEKÇİ, BİLGİN, CENGAVER, DEREYOLU, GÜLLÜ, GÜNEYSU, GÜZEL, HAMAM, KAMBER, KAMER, KEMER, NAZENİN, NAZLI, PİYALE, TULUMBA, VATAN, ÇETİNKAYA, İNCİ, ŞAHİKA sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2399. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 13. sk bölgelerinde 20/08/2022 09:30:00 - 20/08/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme 2022-08-20 09:30:00 2022-08-20 16:30:00

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