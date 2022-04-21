İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 21 Nisan 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 21 Nisan 2022 Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 21 Nisan 2022 Perşembe sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde 21 Nisan 2022 Perşembe tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Gaziosmanpaşa İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1155., 1157., 1158., 1159., 1159/1., 1160., 1161., 1168., 1168/1., 1168/2., 1168/3., 1168/4., 1169., 1170., 1170/1., 1171., ERTUĞRUL GAZİ, MEHMET AKİF sk bölgelerinde 21/04/2022 12:00:00 - 21/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-21 12:00:00 2022-04-21 15:00:00 İstanbul Gaziosmanpaşa İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-ŞEMSİPAŞA mah 10., 13., SOKULLU MEHMETPAŞA sk bölgelerinde 21/04/2022 09:00:00 - 21/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-21 09:00:00 2022-04-21 12:00:00 İstanbul Gaziosmanpaşa İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHLAT, AKALAR, BAĞLAR, DOLUNAY, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FEZA, KARASU, KAVAKLI, KÜÇÜKKÖY, SALİHPAŞA, VOLKAN sk bölgelerinde 21/04/2022 09:00:00 - 21/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-21 09:00:00 2022-04-21 15:00:00 İstanbul Gaziosmanpaşa İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 825., 829., 830., 830/1., 831., 831/1., 831/2., DR. GÜRKAN CEYLAN, İMAM HATİP LİSESİ sk/ MEVLANA mah 832., 833., 834., 835/1., İMAM HATİP LİSESİ sk bölgelerinde 21/04/2022 09:00:00 - 21/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-21 09:00:00 2022-04-21 15:00:00

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com - Gündem