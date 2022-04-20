İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 20 Nisan 2022 Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 20 Nisan 2022 Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 20 Nisan 2022 Çarşamba sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde 20 Nisan 2022 Çarşamba tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Gaziosmanpaşa İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah PINAR sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah ALTIN, AYDINLAR, BALCI, BAĞLIK, GÖNENLİ CAMİ, KAVAKLIDERE, KEÇEKAMER, KEÇESUYU, KIRÇEŞME, MEŞELİ, PLEVNE KAHRAMANLARI, YURT, ŞELALE sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 157. sk bölgelerinde 20/04/2022 09:00:00 - 20/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-20 09:00:00 2022-04-20 15:00:00

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