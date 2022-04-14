İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 14 Nisan 2022 BEDAŞ Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 14 Nisan 2022 Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 14 Nisan 2022 Perşembe sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde 14 Nisan 2022 Perşembe tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Gaziosmanpaşa İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 299. sk/ ŞEMSİPAŞA mah 15. sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2295., 2296., 2304., 2305., 2306., 2307., K, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 14/04/2022 10:30:00 - 14/04/2022 13:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Abone/Şube Bağlantısı 2022-04-14 10:30:00 2022-04-14 13:30:00

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

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