İstanbul GAZİOSMANPAŞA elektrik kesintisi listesi! 13 Nisan 2022 BEDAŞ Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 13 Nisan 2022 Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 13 Nisan 2022 Çarşamba sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde 13 Nisan 2022 Çarşamba tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Gaziosmanpaşa İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 814., 840., 858., 858/1., 859., 859/1., 859/2., 915., 920., 920/1., 921., 921/1., 922., 930. sk bölgelerinde 13/04/2022 09:00:00 - 13/04/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı 2022-04-13 09:00:00 2022-04-13 18:00:00 İstanbul Gaziosmanpaşa İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1001., 1002., 1003., 1007., 1012., 1086., ESKİ EDİRNE ASFALTI, HOCA ALİ ASLAN, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk/ HÜRRİYET mah 268., 269., 270., 271., 272., 273., 275., 500 EVLER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk bölgelerinde 13/04/2022 07:00:00 - 13/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Deplase Çalışması 2022-04-13 07:00:00 2022-04-13 17:00:00

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