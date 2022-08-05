İstanbul Galata Üniversitesi ücretleri merak ediliyor. Özel üniversite tercihlerinde üniversite adayları için önemli kriterlerden birisi de adayın tercih yapacağı bölümün ücretleridir. Bir vakıf üniversitesi olan İstanbul Galata Üniversitesi ücretleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte, İstanbul Galata Üniversitesi ücretleri...

İstanbul Galata Üniversitesi ücretleri şu şekildedir:

Ücretler

2022-2023 Puan-Kontenjan-Ücret Tablosu FAKÜLTE / BÖLÜM Puan

Türü 2021-2022 2022-2023

KONTENJAN Ücret %25 Tercih Bursu TABAN PUAN BAŞARI SIRASI KDV Dahil KDV Dahil Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) SAY 413,99 32.616 12 - - Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) SAY 364,14 76.595 68 138.000,00 103.500,00 Diş Hekimliği (İngilizce) (Tam Burslu) SAY 413,05 33.266 6 - - Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 361,21 79.632 34 124.000,00 93.000,00 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) SAY 277,33 211.518 3 - - Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) SAY 222,31 382.908 14 43.000,00 32.250,00 Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) SAY ------- ------- 3 86.000,00 64.500,00 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) SAY 254,32 277.080 3 - - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) SAY ------- ------- 14 43.000,00 32.250,00 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) SAY ------- ------- 3 86.000,00 64.500,00 Hemşirelik (Tam Burslu) SAY 296,99 169.158 6 - - Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 225,27 379.848 27 43.000,00 32.250,00 Hemşirelik (Ücretli) SAY ------- ------- 7 86.000,00 64.500,00 Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) SÖZ 332,32 45.408 6 - - Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) SÖZ 223,75 533.968 28 44.500,00 33.375,00 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) SÖZ ------- ------- 6 89.000,00 66.750,00 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) SÖZ 300,77 111.591 5 - - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) SÖZ 224,8 529.169 25 24.500,00 18.375,00 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) SÖZ ------- ------- 0 49.000,00 36.750,00 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) EA 291,89 176.876 11 - - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) EA 223,3 563.858 48 38.500,00 28,875,00 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) EA ------- ------- 10 77.000,00 57.750,00 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) EA 291,76 177.264 5 - - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 205,64 584.997 21 38.500,00 28.875,00 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) EA ------- ------- 4 77.000,00 57.750,00 İletişim Tasarımı (Tam Burslu) SÖZ 303,61 103.586 5 - - İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) SÖZ 236,36 450.643 25 24.500,00 18.375,00 İletişim Tasarımı (Ücretli) SÖZ ------- ------- 0 49.000,00 36.750,00 Psikoloji (Tam Burslu) EA 314,92 112.069 11 - - Psikoloji (%50 İndirimli) EA 250,83 375.612 49 50.000,00 37.500,00 Psikoloji (Ücretli) EA ------- ------- 10 100.000,00 75.000,00 Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) EA 312,38 118.158 8 - - Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 232,44 513.651 35 50.000,00 37.500,00 Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) EA ------- ------- 7 100.000,00 75.000,00 Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) EA 288,88 187.413 5 - - Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) EA 212,33 580.238 21 34.000,00 25.500,00 Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) EA ------- ------- 4 68.000,00 51.000,00 Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi (Tam Burslu) Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci alınmaktadır.

Merkezi Puan ile Yatay Geçiş Başvurusu Yapılamamaktadır. 11 - - Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) 59 26.000,00 - Fakülte / Bölüm Puan

Türü TABAN PUAN BAŞARI SIRASI 2022-2023 KONTENJAN Ücret

KDV Dahil %25 Tercih Bursu

KDV Dahil Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) TYT 270,95 572.075 7 - - Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) TYT 179,5 1.618.556 30 26.500,00 19.875,00 Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) TYT ------- ------- 8 53.000,00 39.750,00 Anestezi (Tam Burslu) TYT 284,7 458.757 8 - - Anestezi (%50 İndirimli) TYT 223,6 1.114.932 33 26.500,00 19.875,00 Anestezi (Ücretli) TYT ------- ------- 9 53.000,00 39.750,00 Aşçılık (Tam Burslu) TYT 282,1 478.382 7 - - Aşçılık (%50 İndirimli) TYT 189,82 1.583.170 31 26.500,00 19.875,00 Aşçılık (Ücretli) TYT ------- ------- 8 53.000,00 39.750,00 Eczane Hizmetleri (Tam Burslu) TYT 258,08 700.794 6 - - Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) TYT 181,82 1.616.012 27 26.500,00 19.875,00 Eczane Hizmetleri (Ücretli) TYT ------- ------- 7 53.000,00 39.750,00 Fizyoterapi (Tam Burslu) TYT 270,68 574.474 8 - - Fizyoterapi (%50 İndirimli) TYT 175,02 1.623.063 33 26.500,00 19.875,00 Fizyoterapi (Ücretli) TYT ------- ------- 9 53.000,00 39.750,00 İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) TYT 288,54 431.558 8 - - İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) TYT 238,61 927.737 33 26.500,00 19.875,00 İlk ve Acil Yardım (Ücretli) TYT ------- ------- 9 53.000,00 39.750,00 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) TYT 271,26 569.183 8 - - Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) TYT 195,93 1.513.320 33 26.500,00 19.875,00 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) TYT ------- ------- 9 53.000,00 39.750,00 HAZIRLIK İngilizce Hazırlık (%50 İndirimli) - - - - 50.000,00 37.500,00 İngilizce Hazırlık (Ücretli) - - - - 100.000,00 75.000,00

İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

İstanbul Galata Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

Yıllarını eğitime adamış, "En büyük tohum eğitimdir. Bastığınız her yere bu tohumu ekin, gerisini düşünmeyin." diyen eğitimci, girişimci Mehmet Bulut'un 2010 yılında başlattığı, ancak ani ölümüyle kızı Nilüfer Bulut'a 'Bütün çalışma birikimim eğitim içindi, bunu hayata geçir.' vasiyetiyle bıraktığı eğitim mirası şimdiki halini almış ve Bulut Eğitim Vakfı hayat bulmuştur. Birçok gence burs vererek onların eğitimlerinin devamını sağlayan Vakıf, üniversite kurmak için gerekli çalışmaları başlatmıştır.

Bulut Eğitim Vakfı tarafından kurulmuş olan, İstanbul Galata Üniversitesi; 30.05.2019 Kabul Tarihli ve 7176 Sayılı Kuruluş Kanunu'nun, 12.06.2019 tarihli ve 30799 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanması ile kamu tüzel kişiliği kazanmıştır. En iyi binaları yapıp, en iyi teknolojiyi sağlasanız da iyi eğitilmiş ve mutlu insan kaynağınız yoksa hiçbir şeyin anlamı yoktur' felsefesiyle beşerî sermayeye yatırım kararı alan Vakfımız; kendisiyle birlikte devletine ve ülkesine güvenen, değerlerine bağlı, yerli ve milli, liderlik vasıflarına sahip, girişimci, üreten, mutlu, sevgi ile bütünleşen gençlerin yetişmesi için İstanbul Galata Üniversitesi'ni kurmuştur. Çağdaş düzeyde eğitim almış, insanlığa hizmet eden, girişimci ve özgüvenli bireyler yetiştirmeyi hedefleyen İstanbul Galata Üniversitesi 2020 yılında eğitim öğretim hayatına başlamıştır.

Bugün 4 fakülte, 1 meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 21 bölümde eğitim veren Üniversitemiz, öğrencilerini yetkinlik sahibi bireyler olarak yetiştirmeyi misyon edinmiştir. Öğrencilerimize parlak bir gelecek sağlamak için küresel değişimleri takip ederek işbirlikleri geliştiren Üniversitemiz, uluslararası eğitim alanında yaptığı atılımlarla her geçen gün büyümeye devam etmektedir.

İstanbul Galata Üniversitesi; Tarihtir, köklü olmaktır. İstanbul Galata Üniversitesi; Kültürler arası köprüdür. Sanattır, çeşitliliktir. İstanbul Galata Üniversitesi; Değişmek, değişime açık olmaktır. İlklerin yeridir, iş hayatıdır. İstanbul Galata Üniversitesi; Değerler bütünüdür. Değerlerin muhafaza edildiği, gelecek kuşaklara aktarılacak ruhla bezenmiş bir yerdir. Galata asırlar boyunca önemli bir merkez olmuştur. Bütün kültürlere ev sahipliği yapmış, ev sahipliği yaptığı her değeri sapasağlam günümüze taşımış ve geleceğe taşıyacağından emin olunan yerdir. Galata sadece bir semt değil bir ruhtur. Üniversitemizin adı bu yüzden Galata. Değerli olmak için, köklü olmak için, kültürlerarası köprü olmak, iş hayatına yakın olmak, ilklerin üniversitesi olmak için "4S" (Sanat, Spor, Sağlık, Sosyal Bilimler) ile eğitim hayatına 2020 yılında başlayan Üniversitemizde öğrencilerimize parlak bir gelecek sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.