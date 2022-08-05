İstanbul Galata Üniversitesi Ücretleri
Özel üniversite tercihlerinde üniversite adayları için önemli kriterlerden birisi de adayın tercih yapacağı bölümün ücretleridir. Bir vakıf üniversitesi olan İstanbul Galata Üniversitesi ücretleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
İstanbul Galata Üniversitesi ücretleri merak ediliyor. Özel üniversite tercihlerinde üniversite adayları için önemli kriterlerden birisi de adayın tercih yapacağı bölümün ücretleridir. Bir vakıf üniversitesi olan İstanbul Galata Üniversitesi ücretleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte, İstanbul Galata Üniversitesi ücretleri...
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ
İstanbul Galata Üniversitesi ücretleri şu şekildedir:
Ücretler
|2022-2023 Puan-Kontenjan-Ücret Tablosu
|FAKÜLTE / BÖLÜM
|Puan
Türü
|2021-2022
|2022-2023
KONTENJAN
|Ücret
|%25 Tercih Bursu
|TABAN PUAN
|BAŞARI SIRASI
|KDV Dahil
|KDV Dahil
|Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)
|SAY
|413,99
|32.616
|12
|-
|-
|Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)
|SAY
|364,14
|76.595
|68
|138.000,00
|103.500,00
|Diş Hekimliği (İngilizce) (Tam Burslu)
|SAY
|413,05
|33.266
|6
|-
|-
|Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|361,21
|79.632
|34
|124.000,00
|93.000,00
|Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu)
|SAY
|277,33
|211.518
|3
|-
|-
|Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)
|SAY
|222,31
|382.908
|14
|43.000,00
|32.250,00
|Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
|SAY
|-------
|-------
|3
|86.000,00
|64.500,00
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu)
|SAY
|254,32
|277.080
|3
|-
|-
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)
|SAY
|-------
|-------
|14
|43.000,00
|32.250,00
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)
|SAY
|-------
|-------
|3
|86.000,00
|64.500,00
|Hemşirelik (Tam Burslu)
|SAY
|296,99
|169.158
|6
|-
|-
|Hemşirelik (%50 İndirimli)
|SAY
|225,27
|379.848
|27
|43.000,00
|32.250,00
|Hemşirelik (Ücretli)
|SAY
|-------
|-------
|7
|86.000,00
|64.500,00
|Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu)
|SÖZ
|332,32
|45.408
|6
|-
|-
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)
|SÖZ
|223,75
|533.968
|28
|44.500,00
|33.375,00
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli)
|SÖZ
|-------
|-------
|6
|89.000,00
|66.750,00
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu)
|SÖZ
|300,77
|111.591
|5
|-
|-
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli)
|SÖZ
|224,8
|529.169
|25
|24.500,00
|18.375,00
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli)
|SÖZ
|-------
|-------
|0
|49.000,00
|36.750,00
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu)
|EA
|291,89
|176.876
|11
|-
|-
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)
|EA
|223,3
|563.858
|48
|38.500,00
|28,875,00
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)
|EA
|-------
|-------
|10
|77.000,00
|57.750,00
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu)
|EA
|291,76
|177.264
|5
|-
|-
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|205,64
|584.997
|21
|38.500,00
|28.875,00
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|-------
|-------
|4
|77.000,00
|57.750,00
|İletişim Tasarımı (Tam Burslu)
|SÖZ
|303,61
|103.586
|5
|-
|-
|İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)
|SÖZ
|236,36
|450.643
|25
|24.500,00
|18.375,00
|İletişim Tasarımı (Ücretli)
|SÖZ
|-------
|-------
|0
|49.000,00
|36.750,00
|Psikoloji (Tam Burslu)
|EA
|314,92
|112.069
|11
|-
|-
|Psikoloji (%50 İndirimli)
|EA
|250,83
|375.612
|49
|50.000,00
|37.500,00
|Psikoloji (Ücretli)
|EA
|-------
|-------
|10
|100.000,00
|75.000,00
|Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
|EA
|312,38
|118.158
|8
|-
|-
|Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|232,44
|513.651
|35
|50.000,00
|37.500,00
|Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|-------
|-------
|7
|100.000,00
|75.000,00
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu)
|EA
|288,88
|187.413
|5
|-
|-
|Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)
|EA
|212,33
|580.238
|21
|34.000,00
|25.500,00
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli)
|EA
|-------
|-------
|4
|68.000,00
|51.000,00
|Spor Bilimleri Fakültesi
|Antrenörlük Eğitimi (Tam Burslu)
|Özel Yetenek Sınavı ile Öğrenci alınmaktadır.
Merkezi Puan ile Yatay Geçiş Başvurusu Yapılamamaktadır.
|11
|-
|-
|Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli)
|59
|26.000,00
|-
|Fakülte / Bölüm
|Puan
Türü
|TABAN PUAN
|BAŞARI SIRASI
|2022-2023 KONTENJAN
|Ücret
KDV Dahil
|%25 Tercih Bursu
KDV Dahil
|Meslek Yüksekokulu
|Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu)
|TYT
|270,95
|572.075
|7
|-
|-
|Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli)
|TYT
|179,5
|1.618.556
|30
|26.500,00
|19.875,00
|Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli)
|TYT
|-------
|-------
|8
|53.000,00
|39.750,00
|Anestezi (Tam Burslu)
|TYT
|284,7
|458.757
|8
|-
|-
|Anestezi (%50 İndirimli)
|TYT
|223,6
|1.114.932
|33
|26.500,00
|19.875,00
|Anestezi (Ücretli)
|TYT
|-------
|-------
|9
|53.000,00
|39.750,00
|Aşçılık (Tam Burslu)
|TYT
|282,1
|478.382
|7
|-
|-
|Aşçılık (%50 İndirimli)
|TYT
|189,82
|1.583.170
|31
|26.500,00
|19.875,00
|Aşçılık (Ücretli)
|TYT
|-------
|-------
|8
|53.000,00
|39.750,00
|Eczane Hizmetleri (Tam Burslu)
|TYT
|258,08
|700.794
|6
|-
|-
|Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli)
|TYT
|181,82
|1.616.012
|27
|26.500,00
|19.875,00
|Eczane Hizmetleri (Ücretli)
|TYT
|-------
|-------
|7
|53.000,00
|39.750,00
|Fizyoterapi (Tam Burslu)
|TYT
|270,68
|574.474
|8
|-
|-
|Fizyoterapi (%50 İndirimli)
|TYT
|175,02
|1.623.063
|33
|26.500,00
|19.875,00
|Fizyoterapi (Ücretli)
|TYT
|-------
|-------
|9
|53.000,00
|39.750,00
|İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu)
|TYT
|288,54
|431.558
|8
|-
|-
|İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli)
|TYT
|238,61
|927.737
|33
|26.500,00
|19.875,00
|İlk ve Acil Yardım (Ücretli)
|TYT
|-------
|-------
|9
|53.000,00
|39.750,00
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu)
|TYT
|271,26
|569.183
|8
|-
|-
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli)
|TYT
|195,93
|1.513.320
|33
|26.500,00
|19.875,00
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)
|TYT
|-------
|-------
|9
|53.000,00
|39.750,00
|HAZIRLIK
|İngilizce Hazırlık (%50 İndirimli)
|-
|-
|-
|-
|50.000,00
|37.500,00
|İngilizce Hazırlık (Ücretli)
|-
|-
|-
|-
|100.000,00
|75.000,00
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER
İstanbul Galata Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:
Yıllarını eğitime adamış, "En büyük tohum eğitimdir. Bastığınız her yere bu tohumu ekin, gerisini düşünmeyin." diyen eğitimci, girişimci Mehmet Bulut'un 2010 yılında başlattığı, ancak ani ölümüyle kızı Nilüfer Bulut'a 'Bütün çalışma birikimim eğitim içindi, bunu hayata geçir.' vasiyetiyle bıraktığı eğitim mirası şimdiki halini almış ve Bulut Eğitim Vakfı hayat bulmuştur. Birçok gence burs vererek onların eğitimlerinin devamını sağlayan Vakıf, üniversite kurmak için gerekli çalışmaları başlatmıştır.
Bulut Eğitim Vakfı tarafından kurulmuş olan, İstanbul Galata Üniversitesi; 30.05.2019 Kabul Tarihli ve 7176 Sayılı Kuruluş Kanunu'nun, 12.06.2019 tarihli ve 30799 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanması ile kamu tüzel kişiliği kazanmıştır. En iyi binaları yapıp, en iyi teknolojiyi sağlasanız da iyi eğitilmiş ve mutlu insan kaynağınız yoksa hiçbir şeyin anlamı yoktur' felsefesiyle beşerî sermayeye yatırım kararı alan Vakfımız; kendisiyle birlikte devletine ve ülkesine güvenen, değerlerine bağlı, yerli ve milli, liderlik vasıflarına sahip, girişimci, üreten, mutlu, sevgi ile bütünleşen gençlerin yetişmesi için İstanbul Galata Üniversitesi'ni kurmuştur. Çağdaş düzeyde eğitim almış, insanlığa hizmet eden, girişimci ve özgüvenli bireyler yetiştirmeyi hedefleyen İstanbul Galata Üniversitesi 2020 yılında eğitim öğretim hayatına başlamıştır.
Bugün 4 fakülte, 1 meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 21 bölümde eğitim veren Üniversitemiz, öğrencilerini yetkinlik sahibi bireyler olarak yetiştirmeyi misyon edinmiştir. Öğrencilerimize parlak bir gelecek sağlamak için küresel değişimleri takip ederek işbirlikleri geliştiren Üniversitemiz, uluslararası eğitim alanında yaptığı atılımlarla her geçen gün büyümeye devam etmektedir.
İstanbul Galata Üniversitesi; Tarihtir, köklü olmaktır. İstanbul Galata Üniversitesi; Kültürler arası köprüdür. Sanattır, çeşitliliktir. İstanbul Galata Üniversitesi; Değişmek, değişime açık olmaktır. İlklerin yeridir, iş hayatıdır. İstanbul Galata Üniversitesi; Değerler bütünüdür. Değerlerin muhafaza edildiği, gelecek kuşaklara aktarılacak ruhla bezenmiş bir yerdir. Galata asırlar boyunca önemli bir merkez olmuştur. Bütün kültürlere ev sahipliği yapmış, ev sahipliği yaptığı her değeri sapasağlam günümüze taşımış ve geleceğe taşıyacağından emin olunan yerdir. Galata sadece bir semt değil bir ruhtur. Üniversitemizin adı bu yüzden Galata. Değerli olmak için, köklü olmak için, kültürlerarası köprü olmak, iş hayatına yakın olmak, ilklerin üniversitesi olmak için "4S" (Sanat, Spor, Sağlık, Sosyal Bilimler) ile eğitim hayatına 2020 yılında başlayan Üniversitemizde öğrencilerimize parlak bir gelecek sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.