İstanbul Galata Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi?
İstanbul Galata Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında İstanbul Galata Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor.
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Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. İstanbul Galata Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında İstanbul Galata Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?
İstanbul Galata Üniversitesi, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Bulut Eğitim Vakfı tarafından 2019 yılında kurulan bir vakıf üniversitesidir.
Beyoğlu'ndaki tarihi binalarda faaliyet göstermektedir.
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu))
- Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu))
- Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))
- Diş Hekimliği (Ücretli) (Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli))
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)(Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İletişim ve Tasarımı (Burslu) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (%50 İndirimli) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (Burslu) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)