İstanbul Galata Üniversitesi bölümleri merak ediliyor. Üniversite tercih döneminin başlaması ile birlikte üniversite adayları üniversitelerin bölümlerini araştırmaya başladı. İstanbul Galata Üniversitesi bölümleri de en çok araştırılan üniversiteler arasında yer aldı. İşte, İstanbul Galata Üniversitesi lisans/önlisans bölümleri haberimizde...

İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu))

Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu))

Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))

Diş Hekimliği (Ücretli) (Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli))

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)(Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İletişim ve Tasarımı (Burslu) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (%50 İndirimli) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (Burslu) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) (Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

İstanbul Galata Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

Yıllarını eğitime adamış, "En büyük tohum eğitimdir. Bastığınız her yere bu tohumu ekin, gerisini düşünmeyin." diyen eğitimci, girişimci Mehmet Bulut'un 2010 yılında başlattığı, ancak ani ölümüyle kızı Nilüfer Bulut'a 'Bütün çalışma birikimim eğitim içindi, bunu hayata geçir.' vasiyetiyle bıraktığı eğitim mirası şimdiki halini almış ve Bulut Eğitim Vakfı hayat bulmuştur. Birçok gence burs vererek onların eğitimlerinin devamını sağlayan Vakıf, üniversite kurmak için gerekli çalışmaları başlatmıştır.

Bulut Eğitim Vakfı tarafından kurulmuş olan, İstanbul Galata Üniversitesi; 30.05.2019 Kabul Tarihli ve 7176 Sayılı Kuruluş Kanunu'nun, 12.06.2019 tarihli ve 30799 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanması ile kamu tüzel kişiliği kazanmıştır. En iyi binaları yapıp, en iyi teknolojiyi sağlasanız da iyi eğitilmiş ve mutlu insan kaynağınız yoksa hiçbir şeyin anlamı yoktur' felsefesiyle beşerî sermayeye yatırım kararı alan Vakfımız; kendisiyle birlikte devletine ve ülkesine güvenen, değerlerine bağlı, yerli ve milli, liderlik vasıflarına sahip, girişimci, üreten, mutlu, sevgi ile bütünleşen gençlerin yetişmesi için İstanbul Galata Üniversitesi'ni kurmuştur. Çağdaş düzeyde eğitim almış, insanlığa hizmet eden, girişimci ve özgüvenli bireyler yetiştirmeyi hedefleyen İstanbul Galata Üniversitesi 2020 yılında eğitim öğretim hayatına başlamıştır.

Bugün 4 fakülte, 1 meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 21 bölümde eğitim veren Üniversitemiz, öğrencilerini yetkinlik sahibi bireyler olarak yetiştirmeyi misyon edinmiştir. Öğrencilerimize parlak bir gelecek sağlamak için küresel değişimleri takip ederek işbirlikleri geliştiren Üniversitemiz, uluslararası eğitim alanında yaptığı atılımlarla her geçen gün büyümeye devam etmektedir.

İstanbul Galata Üniversitesi; Tarihtir, köklü olmaktır. İstanbul Galata Üniversitesi; Kültürler arası köprüdür. Sanattır, çeşitliliktir. İstanbul Galata Üniversitesi; Değişmek, değişime açık olmaktır. İlklerin yeridir, iş hayatıdır. İstanbul Galata Üniversitesi; Değerler bütünüdür. Değerlerin muhafaza edildiği, gelecek kuşaklara aktarılacak ruhla bezenmiş bir yerdir. Galata asırlar boyunca önemli bir merkez olmuştur. Bütün kültürlere ev sahipliği yapmış, ev sahipliği yaptığı her değeri sapasağlam günümüze taşımış ve geleceğe taşıyacağından emin olunan yerdir. Galata sadece bir semt değil bir ruhtur. Üniversitemizin adı bu yüzden Galata. Değerli olmak için, köklü olmak için, kültürlerarası köprü olmak, iş hayatına yakın olmak, ilklerin üniversitesi olmak için "4S" (Sanat, Spor, Sağlık, Sosyal Bilimler) ile eğitim hayatına 2020 yılında başlayan Üniversitemizde öğrencilerimize parlak bir gelecek sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.