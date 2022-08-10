Bu sabah saatlerinde Esenyurt, Silivri ve Beylikdüzü'nde etkili olan yağmur, yarın İstanbul'da etkisini artıracak. AKOM, Meteoroloji ve Valiliğin ardından bir uyarı da AFAD'dan geldi. Vatandaşalr SMS'le de uyarılırken İstanbul fırtına mı var, AFAD İstanbul sel uyarısı nedir merak edildi.

AFAD, yarın sabah etkili olacak kuvvetli yağış nedeniyle İstanbulluların telefonuna uyarı mesajı gönderdi. Vatandaşlardan yağış nedeniyle hortum, sel vb. olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. AFAD İstanbul sel uyarısı nedir? İstanbul fırtına mı var?

İSTANBUL FIRTINA MI VAR?

AFAD tarafından İstanbulluların cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlarda, " İstanbul'da perşembe ilk saatlerden itibaren çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun." denildi.

Öte yandan İstanbul'da bazı ilçelerde sabah saatlerinde yağış etkili oldu. Esenyurt ve Beylikdüzü'nde aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı alt geçitler suyla doldu. Yine bazı sokak ve caddelerde rögarlar taştı. Yağış sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yağış nedeniyle oluşan 2 metrelik çukura servis aracı düştü. İçerisinde sürücü ve bir yolcunun olduğu servis aracının sol ön tekeri oluşan çukura girdi. Sokak üzerine gelen belediye ekipleri çalışma başlattı.