İstanbul Festivali nerede, nasıl gidilir? İstanbul Festivali bedava mı? İstanbul Festivali 2023 Yenikapı biletleri ne kadar, kombine ne kadar?

İstanbul, yaz aylarında çeşitli ve keyifli festivallere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Müzik, dans ve eğlencenin bir araya geldiği etkinliklerde İstanbullular doyasıya keyif alacaklar. Elbette bu festivallerden biri de Yenikapı'da düzenlenecek olan İstanbul Festivali olacak. Peki, İstanbul Festivali nerede, nasıl gidilir? İstanbul Festivali bedava mı? İstanbul Festivali 2023 Yenikapı biletleri ne kadar? İstanbul Festivali kombine ne kadar?

İstanbul Festivali, bu sene de katılımcılarına adeta bir müzik şöleni sunmaya hazırlanıyor.İstanbulluların doyasıya eğleneceği bu festival çok araştırılıyor. Gençler İstanbul Festivali nerede, nasıl gidilir? İstanbul Festivali bedava mı? İstanbul Festivali 2023 Yenikapı biletleri ne kadar? İstanbul Festivali kombine ne kadar? Sorularını soruyor. İşte detaylar…

İSTANBUL FESTİVALİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

İstanbul'da yaz sezonunda katılabileceğiniz birbirinden keyifli etkinlikler düzenleniyor. Aralarından öne çıkanlardan biri de İstanbul Festivali. Toplamda 17 gün sürecek olan festivalde müzik konserlerinin yanı sıra spor turnuvaları, çocuk atölyeleri ve sahne şovları da izleyicilerle buluşacak.

2023 yılında düzenlenecek olan İstanbul Festivali, 21 Temmuz ile 6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival alanı saat 16.00'da açılacak ve ilk konseri ünlü sanatçı Yıldız Tilbe verecek. Ardından festival, Hayko Cepkin'in konseriyle hız kesmeden devam edecek.

Bu yıl da İstanbul Festivali, Festival Park Yenikapı'da düzenlenecek ve ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak.

İSTANBUL FESTİVALİ BEDAVA MI?

Festivalde normal biletler 95 TL, Tek Girişlik Biletler 105 TL, 3 Günlük Kombine Bilet ise 255 TL'dir.

İSTANBUL FESTİVALİ KOMBİNE NE KADAR?

İstanbul Festivali, 2023 senesinde 21 Temmuz ve 6 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Festivalde kombine bilet almak isteyenler https://bilet.istanbulfestivali.com/etkinlikler/istanbul-festivali sitesini ziyaret ederek 3 Günlük Kombine Bilet'i 255 TL karşılığında alabilirler.