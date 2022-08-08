İstanbul FATİH elektrik kesintisi listesi! 8 Ağustos 2022 Fatih ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Fatih ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Fatih elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 8 Ağustos 2022 Pazartesi sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Fatih ilçesinde 8 Ağustos 2022 Pazartesi tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ADNAN MENDERES VATAN, AKDENİZ, HAKPEREST, HAKPEREST ARALIĞI, HALICILAR, HİSSEDAR, VATANDAŞ, YARAN, ÖKSÜZCE HATİP, ÖKSÜZLER, İKİZ KARDEŞLER, ŞAİR FUZULİ sk bölgelerinde 08/08/2022 13:00:00 - 08/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-08-08 13:00:00 2022-08-08 16:00:00 İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah BEYAZIT, ESKİCİLER, FESÇİLER, FUATPAŞA, LÜTFULLAH, YÜNCÜ HASAN, ÇADIRCILAR, ŞEKER AHMETPAŞA sk / MERCAN mah FUATPAŞA, MERCAN, TACİRHANE, ÇÖKELEK, ŞEKER AHMETPAŞA sk / SÜLEYMANİYE mah BAKIRCILAR, FUATPAŞA sk bölgelerinde 08/08/2022 09:00:00 - 08/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Önleyici Bakım 2022-08-08 09:00:00 2022-08-08 12:00:00 İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CİBALİ mah ATATÜRK, BIÇAKÇI ÇEŞMESİ, FİL YOKUŞU, MUSABEY, YENİ TULUMBA ÇIKMAZI, ZEYREK MEHMETPAŞA sk / KALENDERHANE mah ISLAH sk / MOLLA HÜSREV mah AKİFPAŞA, ATATÜRK, CEMAL YENER TOSYALI, HİMMET, KATİP ÇELEBİ, REVANİ ÇELEBİ sk / ZEYREK mah ATATÜRK, FERHATAĞA, HACI ÖMERPAŞA, HÜSAMBEY, KENDİR, KIRBACI, KOVACILAR, PİRİ, SERDAB, ZEYREK MEHMETPAŞA, ÖMER EFENDİ, İMAM NİYAZİ, İTFAİYE sk bölgelerinde 08/08/2022 09:00:00 - 08/08/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-08-08 09:00:00 2022-08-08 15:00:00 İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ATİKALİ mah DRAMAN ÇUKURU, DİLMAÇ, FEVZİPAŞA, KURTAĞA ÇEŞMESİ, LODOS, NURETTİN TEKKESİ, SARAYAĞASI sk / DERVİŞ ALİ mah ALİŞAH, ALİŞAH ÇIKMAZI, CANFEDA CAMİİ, CANFEDA CAMİİ ARALIĞI, DRAMAN ÇUKURU, DİLMAÇ, FEVZİPAŞA, HASAN FEHMİPAŞA, HASAN FEHMİPAŞA ÇIKMAZI, KANAT, KARAKOL, KEFEVİ, KELEBEK, KURTAĞA ÇEŞMESİ, NAKKAŞ SAHİ, NUREDDİN TEKKESİ, TERCÜMAN YUNUS, TESTERECİ sk / HIRKA-İ ŞERİF mah ALİPAŞA TÜRBESİ, CUMA DAMI, ESKİ ALİPAŞA, ESKİ BOSTAN ÇIKMAZI, FEVZİPAŞA, GÜL DEDE, KABAKULAK, KABAKULAK 2. ÇIKMAZI, KARABULUT, KARAGÜMRÜK MEYDANI, KÖMÜRCÜ BAHADIR, KÜLAHLI, LÜLECİ YEKTA, MELEK HOCA, MELEK HOCA 2. ÇIKMAZI, MELEK HOCA 3. ÇIKMAZI, NAKKAŞ LEVNİ, PERENDEBAZ, PROF. NACİ ŞENSOY, RENDECİLER, SOFALI ÇEŞME, SÜTÇÜ MURAT, TAHTACILAR, TÜRKİSTAN, UZUN YOL, YAZMACI HÜSREV, YAZMACI HÜSREV ARALIĞI, YENİ BUCAK, İMAM SÜREYYA, İPEK KAYTAN, İZZETAĞA, İŞKEMBECİ MALİK sk / KARAGÜMRÜK mah ENDERÛNİ RIFATBEY, FEVZİPAŞA, HARAP DEĞİRMEN, HATİCE SULTAN, KEPENEKLİ NUMAN, KORUCU, KÜÇÜK DEĞİRMEN, MELEK HOCA, MUHTAR YEKTA, NEYZENLER, NİYAZİ MISRİ, PROF. NACİ ŞENSOY, REDİF, SAHTİYANCI, SARMAŞIK, SARMAŞIK ÇIKMAZI, SAĞEL, SOFALI ÇEŞME, SÜTÇÜ MURAT, TÜRKİSTAN, UZUN YOL, VİRAN MESCİDİ, VİRAN ODALARI, VİRAN ODALARI ARALIĞI, YAŞMAKLI, YUSUFAĞA, YUSUFAĞA ARALIĞI, ŞUHEDA, ŞÜKRÜ NAİLİ sk / MUHSİNE HATUN mah MOLATAŞI sk / MİMAR HAYRETTİN mah BALİPAŞA YOKUŞU sk bölgelerinde 08/08/2022 02:00:00 - 08/08/2022 02:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-08-08 02:00:00 2022-08-08 02:30:00

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