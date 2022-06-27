İstanbul FATİH elektrik kesintisi listesi! 27 Haziran 2022 Fatih ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Fatih ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 27 Haziran 2022 Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Fatih elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 27 Haziran 2022 Pazartesi sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Fatih ilçesinde 27 Haziran 2022 Pazartesi tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MUHSİNE HATUN mah ALİŞAN, HİSAR ÇEŞMESİ, MOLATAŞI, NİŞANCA HAMAMI, SEVGİ, TAVAŞİÇEŞMESİ, TEKİNALP sk / NİŞANCA mah ALİŞAN, HEMŞEHRİ, KENANBEY, MOLATAŞI, NALBANT CAMİİ, NİŞANCA FIRINI, NİŞANCA HAMAMI, SEVGİ, TABUR, TÜRKELİ, ZİKİR ÇIKMAZI, İSMAİL SEFA sk bölgelerinde 27/06/2022 14:30:00 - 27/06/2022 15:30:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas 2022-06-27 14:30:00 2022-06-27 15:30:00 İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN, BÂLİPAŞA, HÜSREVPAŞA, KARAMUK, KOCASİNAN, KORKUTATA, SARI NASUH sk / HIRKA-İ ŞERİF mah AKŞEMSETTİN, BATTALGAZİ, BÂLİPAŞA, HÜSREVPAŞA, KASİDECİ, KEÇECİLER FIRINI, MEVLÜTÇÜ, ZEMBİLCİ sk bölgelerinde 27/06/2022 12:30:00 - 27/06/2022 13:30:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas 2022-06-27 12:30:00 2022-06-27 13:30:00 İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN, BATTALGAZİ, BEDRETTİN SİMAVİ, MUHSİR, MÜTERCİM ASIM, ŞEMSETTİN SAMİ sk / HIRKA-İ ŞERİF mah AKSEKİ, AKŞEMSETTİN, BATTALGAZİ, BÂLİPAŞA, ESKİ ALİPAŞA, HACI LÜTFULLAH EFENDİ, HÜSREVPAŞA, KADI, KASİDECİ, KEÇECİLER, MEVKUFATÇI, MEVLÜTÇÜ, MÜTERCİM ASIM, RÜŞTÜ EFENDİ, SADETTİN EFENDİ sk bölgelerinde 27/06/2022 10:30:00 - 27/06/2022 11:30:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas 2022-06-27 10:30:00 2022-06-27 11:30:00 İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN, BAB NAİBİ, BATTALGAZİ, BEDRETTİN SİMAVİ, EMİR BUHARİ, FEVZİPAŞA, HIRKA-İ ŞERİF, KARAMUK, KINALIZADE, KORKUTATA, LAPÇINCILAR, SARIGÜZEL, SÜRREEMİNİ, ÇÖPÇATAN, ŞEMSETTİN SAMİ sk / SEYYİD ÖMER mah TÜRKÇÜ sk bölgelerinde 27/06/2022 09:00:00 - 27/06/2022 10:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas 2022-06-27 09:00:00 2022-06-27 10:00:00 İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KARAGÜMRÜK mah ADNAN MENDERES VATAN, ATA, DR. ALİ İSMET GENÇER, DUMLUPINAR, KALEBOYU, KEÇECİ MEYDANI, KURU ÇINAR, NEYZENLER, ZEYNELAĞA, ZEYNELAĞA ÇIKMAZI, ÇALI ÇIKMAZI, ÇINARLI BOSTAN, ÖZGÜR, ÖZGÜVEN sk bölgelerinde 27/06/2022 09:00:00 - 27/06/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-06-27 09:00:00 2022-06-27 15:00:00

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