İstanbul FATİH elektrik kesintisi listesi! 26 Nisan 2022 Fatih ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

İstanbul Fatih ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 26 Nisan 2022 Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Fatih elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 26 Nisan 2022 Salı sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Fatih ilçesinde 26 Nisan 2022 Salı tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SÜMBÜL EFENDİ mah ALİ FAKİH, AĞA ÇAYIRI, AĞAÇKAKAN, AĞIZLIK, ESKİ FISTIKLI, KOCA MUSTAFAPAŞA, KOCA MUSTAFAPAŞA MEDRESESİ sk / SİLİVRİKAPI mah ABDULLAH DEDE, AĞA ÇAYIRI, KOCA MUSTAFAPAŞA, MEŞELİ MESCİT, SÜMBÜL EFENDİ, VİDİN, YENİ ÇEŞME, YENİ ÇEŞME 1. ÇIKMAZI sk bölgelerinde 26/04/2022 12:00:00 - 26/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase 2022-04-26 12:00:00 2022-04-26 14:00:00 İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah BAŞMUHASİP, BESTEKAR OSMAN, BİÇKİYURDU, DR. EMİNPAŞA, DİVANYOLU, HACI TAHSİNBEY, MOLLA FENARİ, MOLLA FENARİ ÇIKMAZI, TİCARETHANE, TİCARETHANE ÇIKMAZI, ÇATALÇEŞME sk bölgelerinde 26/04/2022 10:00:00 - 26/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase 2022-04-26 10:00:00 2022-04-26 12:00:00 İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah EMİN ALİ YAŞİN, FINDIKZADE, MOLLA GÜRANİ, OĞUZHAN, SARAY HAMAMI, TURGUT ÖZAL MİLLET, UYGAR, ÇAĞANAK sk bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-26 09:00:00 2022-04-26 15:00:00 İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KOCA YUSUF, KOCA YUSUF 1. ÇIKMAZI, KOCA YUSUF 2. ÇIKMAZI, KURU SEBİL, VANİLYA, ÇINAR sk / MEVLANAKAPI mah HANCI DEĞİRMENİ, SİLİVRİKAPI, SİLİVRİKAPI YAĞHANE, TEKKE MASLAĞI, TEKKE MASLAĞI ÇIKMAZI sk / SEYYİD ÖMER mah SİLİVRİKAPI, SİLİVRİKAPI YAĞHANE sk / SİLİVRİKAPI mah ALAY İMAMI, BEYÇAYIRI, BEZİRGAN ODALARI, DAĞISTANLI ÇIKMAZI, HANCI KARAGÖZ, HİSARALTI 1., KURU SEBİL, KUVA-Yİ MİLLİYE, RAMAZAN EFENDİ CAMİİ ARALIĞI, SİLİVRİKAPI, SİLİVRİKAPI ÇIKMAZI, UZAY, ÖNAL, İBRAHİMPAŞA TÜRBESİ, İMAM MEHMET sk bölgelerinde 26/04/2022 01:00:00 - 26/04/2022 01:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Manevra Çalışması 2022-04-26 01:00:00 2022-04-26 01:30:00

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