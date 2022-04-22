İstanbul FATİH elektrik kesintisi listesi! 22 Nisan 2022 Fatih ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

FATİH, İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul Fatih ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 22 Nisan 2022 Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Fatih elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 22 Nisan 2022 Cuma sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Fatih ilçesinde 22 Nisan 2022 Cuma tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle/ Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SURURİ mah DİREKLİHAN, HOCAHANI, KATIRCIOĞLU, NECİPEFENDİ, TARAKÇI CAFER sk/ TAYA HATUN mah MAHMUTPAŞA YOKUŞU sk bölgelerinde 22/04/2022 13:00:00 - 22/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-22 13:00:00 2022-04-22 14:00:00 İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MİMAR KEMALETTİN mah ABIHAYAT, BEYAZIT KARAKOL, KÜÇÜK HAYDAREFENDİ, SOĞANAĞA CAMİİ, TURANLI sk/ NİŞANCA mah SOĞANAĞA CAMİİ sk/ SARAÇ İSHAK mah FERMANLI, KÜÇÜK HAYDAREFENDİ, MABEYİNCİ YOKUŞU, MOLLABEY, MİTHATPAŞA, NUR, SOĞANAĞA CAMİİ, TATLIKUYU HAMAMI, TURANLI, UYSAL, İŞBAŞI sk bölgelerinde 22/04/2022 12:00:00 - 22/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-22 12:00:00 2022-04-22 13:00:00 İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALAT mah AKGÜL, ALAY, ATGEÇMEZ, CERRAH KERİM, DAMGACI, DUHANCI, DİNDAŞ, FENER KÜLHANI, FİRKETECİ, HACI İBRAHİM, HIZIR ÇAVUŞ FIRINI, HIZIR ÇAVUŞ MESCİDİ, KAZANCI SELİM, KIRIK TULUMBA, KÖROĞLU, KİREMİT, MERDİVENLİ MEKTEP, NAKKAŞ HAYDAR, RIFAT EFENDİ, SANCAKTAR YOKUŞU, SÜTLAÇ, TEVKİİ CAFER MEKTEBİ, TEVKİİ CAFER MEKTEBİ ÇIKMAZI, USTURUMCA, VODİNA, ÇIRAK, ÇORBACI ÇEŞMESİ, ÇİLİNGİR, ÇİMEN, ÇİÇEKLİ BOSTAN, ŞAİR NİYAZİ sk bölgelerinde 22/04/2022 10:00:00 - 22/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-22 10:00:00 2022-04-22 11:00:00 İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah YENİÇERİLER, ÇADIRCILAR, ÇARŞIKAPI sk/ EMİN SİNAN mah CEPHANECİ, EMİN SİNAN CAMİİ, KARA BABA TÜRBESİ, NEVİYE sk/ MOLLA FENARİ mah YENİÇERİLER, ÇARŞIKAPI, İSKENDER BOĞAZI sk/ MUHSİNE HATUN mah BÜYÜK KÖMÜRCÜ sk/ MİMAR HAYRETTİN mah ABİDİN DAVER, DOĞRAMACI, DİVAN-I ALİ, EMİN SİNAN HAMAMI, GEDİKPAŞA, GEDİKPAŞA CAMİİ, GEDİKPAŞA ÇIKMAZI, HATTAT, KARA BABA TÜRBESİ, MÜSELLİM, NEVİYE, SUCU BAKİ, TAYYARECİ KEMAL, TÜLCÜ, YAHYAPAŞA, YENİÇERİLER sk/ ŞEHSUVAR BEY mah GEDİKPAŞA, TÜLCÜ, YENİBAHAR sk bölgelerinde 22/04/2022 09:00:00 - 22/04/2022 10:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-22 09:00:00 2022-04-22 10:00:00 İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SÜMBÜL EFENDİ mah ALPER, AĞAÇKAKAN, BENLİ İSMAİL, DERVİŞ MEHMET, ESKİ FISTIKLI, ESKİ SARAYÖNÜ, HACI EVHADDİN, HACI HAMZA MEKTEBİ, HACI HAMZA MEKTEBİ ARALIĞI, HACI KADIN, HACI PİRİ, KADIN NİNE, KOÇDİBEK, KÜÇÜK EFENDİ, MERDİVENLİ ÇEŞME, SAATÇİ ÇIKMAZI, SAKA, İSKENDER ÇELEBİ CAMİİ sk bölgelerinde 22/04/2022 14:00:00 - 22/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas 2022-04-22 14:00:00 2022-04-22 17:00:00 İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CİBALİ mah ÜSKÜPLÜ sk/ YAVUZ SULTAN SELİM mah MÜSTANTİK, ŞEREFİYE sk bölgelerinde 22/04/2022 12:00:00 - 22/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Yeni Kablo Bağlantısı 2022-04-22 12:00:00 2022-04-22 15:00:00 İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BEYAZIT mah MERCAN HANI ÇIKMAZI, TIĞCILAR sk/ MERCAN mah MERCAN, SEMAVER, UZUNÇARŞI, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU sk/ TAYA HATUN mah MERCAN, TIĞCILAR, ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU, ÖRÜCÜLER KAPISI sk bölgelerinde 22/04/2022 09:00:00 - 22/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Yatırım/ Yeni Kablo Bağlantısı 2022-04-22 09:00:00 2022-04-22 12:00:00 İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah HIZIR ÇAVUŞ KÖPRÜBAŞI, MÜRSELPAŞA sk/ BALAT mah AKGÜL, BURÇAK, HIZIR ÇAVUŞ KÖPRÜBAŞI, HIZIR ÇAVUŞ MESCİDİ, MÜRSELPAŞA, VODİNA, YARIM BALAT, YILDIRIM, ÇİÇEKLİ BOSTAN sk/ YAVUZ SULTAN SELİM mah ABDÜLEZELPAŞA, AYAKAPI, BAHÇE ÇIKMAZI, CİBALİ SETÜSTÜ, DEBBAĞ YUNUS, DR. SADIK AHMET, GÜL CAMİİ, GÜL CAMİİ KUYUSU, HALİÇ, HARAÇÇIBAŞI, HİSARÖNÜ, KIZIL ÇIKMAZI, KÜÇÜK MUSTAFAPAŞA, MUSANDIRA, MİMAR ÇEŞMESİ, MİRALAY NAZIMBEY, SERHALİFE, SERHALİFE ARALIĞI, SİRKECİ DEDE, TİFTİK, YENİKAPI, ÇEŞME ARKASI, ÇUKUR MESCİT, İNCEBEL, ŞAİR NEVİ sk bölgelerinde 22/04/2022 09:00:00 - 22/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-04-22 09:00:00 2022-04-22 15:00:00

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